"Cono di luce sui positivi". Coronavirus a Ballando, la fucilata di Selvaggia Lucarelli (Di martedì 1 settembre 2020) Alta tensione per Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci e che presto dovrebbe tornare in onda il sabato sera in prima serata su Rai 1. Il punto è che due membri del cast, Samuel Peron e Daniele Scardina, sono risultati positivi al Coronavirus. E così ecco piovere il commento di Selvaggia Lucarelli, membro della giuria di Ballando, che su Instagram, con tono ironico, suggerisce alla Carlucci di stravolgere il format per adeguarlo alla pandemia. "Io propongo a Milly Carlucci di cambiare il format: quest'anno, a fine puntata, accendiamo il Cono di luce finale solo sui positivi, che verranno eliminati. Ha persino una funzione educativa: vince chi si protegge di più, tutelando se stesso e gli ... Leggi su liberoquotidiano

Sos degrado velodromo, pista di atletica e pattinodromo al Levante

l "Censorino Teatino al Servizio del Cittadino" segnala alcune strutture in degrado e o abbandonate nei quartieri periferici della città di Chieti, come il velodromo, la pista di atletica, il pattinod ...

