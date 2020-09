Chi ha ragione? Michael Moore o i sondaggisti? (Di martedì 1 settembre 2020) Ancora una volta, come nella sua profezia del 2016 su Huffpost, Michael Moore si è rivelato più competente e lucido di alcuni annebbiati americanisti da salotto di casa nostra, che da oltre un anno non fanno che scrivere che Trump non verrà rieletto e ha quasi tutta l’America contro di lui. “Mi dispiace dover riportare di nuovo alla realtà - scrive infatti Moore - ma quando la CNN ha intervistato gli elettori registrati ad agosto negli swing states, Biden e Trump erano alla pari... Siete pronti per una vittoria di Trump? Siete mentalmente preparati a essere di nuovo superati in astuzia da Trump?”.Proprio la storia, anche lasciando da parte il 2016, indica che dare a certi sondaggi un valore fideistico in base alle proprie acredini personali, come fanno alcuni americanisti nostrani, porta ... Leggi su huffingtonpost

Ancora una volta, come nella sua profezia del 2016 su Huffpost, Michael Moore si è rivelato più competente e lucido di alcuni annebbiati americanisti da salotto di casa nostra, che da oltre un anno no ...

