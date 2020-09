Barletta. Tassa sui rifiuti: tariffe e agevolazioni per il 2020 (Di martedì 1 settembre 2020) La Giunta comunale di Barletta ha approvato le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020 lasciandole invariate, le stesse passeranno al vaglio del Consiglio comunale, che dovrà deliberare entro il 30 settembre prossimo. Col suo provvedimento, l’esecutivo cittadino oltre a confermare le agevolazioni dello scorso anno, ha introdotto, come disposto dall’ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, importanti agevolazioni per quelle “utenze non domestiche” rimaste chiuse durante il periodo di lockdown a causa del Coronavirus (quali bar, ristoranti, aziende, esercizi commerciali eccetera, verificando i codici Ateco delle singole attività), prevedendo per le stesse una riduzione del 30% ... Leggi su laprimapagina

Cannito: "La nostra priorità i cittadini e le attività messe in ginocchio dal Coronavirus" ...

