Andrea Segre: “Venezia è un mistero, la sua solitudine la rende vulnerabile” (Di martedì 1 settembre 2020) Quello tra Venezia e il regista, documentarista e accademico italiano Andrea Segre, “è stato un riavvicinamento molto lento”. È lui stesso a raccontarlo in “Molecole” - il suo nuovo documentario che questa sera sarà il film di pre-apertura in questa 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la prima dell’era Covid - e a confermarcelo di persona quando lo incontriamo al Lido. “Venezia è un mistero” – ci dice –“è una cosa per me, e non solo per me, da capire. Da piccolo, continua, chiedevo sempre ai miei genitori perché ci andavamo ogni domenica a trovare la nonna che viveva in affitto sul Canal Grande. Ci andavo, ma c’era qualcosa che non capivo bene e che non sapevo come funzionava. Mi sentivo ... Leggi su huffingtonpost

