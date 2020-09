Alessia Marcuzzi sul presunto flirt con De Martino: «La gente crede a ciò che ascolta, non a ciò che vede» (Di martedì 1 settembre 2020) Alessia Marcuzzi durante questa estate 2020 è stata spesso al centro del gossip: prima si è parlato di una crisi con suo marito Paolo e poi di un presunto flirt con Stefano De Martino, ex di Belen Rodriguez. La famosa conduttrice Tv ha deciso di raccontare la sua verità attraverso una lunga intervista al settimanale Chi, prima di riprendere in pieno con il suo lavoro. Infatti, Alessia dal 9 settembre 2020 tornerà su Canale 5 con una nuova edizione di Temptation Island, il reality che mette alla prova i sentimenti. Dunque finalmente i suoi fan hanno scoperto la verità sulla sua estate decisamente movimentata. Leggi anche –>Alessia Marcuzzi, addio minigonne a Temptation Island: bacchettata dalla De Filippi, ... Leggi su urbanpost

