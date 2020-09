A Torino il Covid affonda la ztl allargata a pagamento (Di martedì 1 settembre 2020) TORINO – Questa mattina la giunta della sindaca Chiara Appendino ha decretato la morte del progetto di revisione della Ztl centrale della città noto come “Torino Centro Aperto”. Con l’approvazione della delibera avente per oggetto “Torino Centro Aperto-improcedibilità alla valutazione di fattibilità della proposta di Municipia S.p.a. per progetto di finanza area Ztl di Torino. Approvazione”, la giunta ha abbandonato definitivamente il piano d’azione che prevedeva l’estensione oraria con ingresso a pagamenti nella Zona a traffico limitato, in seguito alla pandemia. Leggi su dire

