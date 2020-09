1 settembre 1969, il colonnello Gheddafi prende il potere in Libia (Di martedì 1 settembre 2020) Mezzo secolo fa Gheddafi depone re Idris e diventa il rais della Libia. Il colonnello verrà giustiziato nel 2011 dalle forze ribelli. Sono passati cinquantanni dal colpo di stato con il quale Muhammar Gheddafi prese il potere in Libia. 1 settembre 1969 Era infatti l’1 settembre 1969 quando l’allora colonnello dell’esercito libico depose re Idris. Il gruppo di ufficiali che rovesciò la monarchia si ispirava a Nasser. Il paese fu ribattezzato Repubblica araba di Libia. https://www.youtube.com/watch?v=wtsxmAr8-VwNazionalizzazioni e politica estera Il nuovo regime avviò un vasto programma di nazionalizzazioni delle grandi imprese e ... Leggi su newsmondo

