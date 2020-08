“We are who you are”, arriva la serie tv di Luca Guadagnino (Di lunedì 31 agosto 2020) Luca Guadagnino firma la sua prima serie tv "We are who you are", otto episodi dal 9 ottobre su Sky e in streaming su NOW TV. Il regista candidato all'Oscar porta il suo stile visivo così particolare e i suoi ritratti psicologici delicati sul piccolo schermo, per raccontare una storia di formazione con protagonisti due adolescenti americani che vivono con le loro famiglie in una base militare americana in Italia. Amicizia, primi amori e i misteri dell'essere un adolescente in una piccola realtà. La serie fa parte della selezione ufficiale della Quinzaine des Réalisateurs di Cannes 2020 e sarà presentata in prima mondiale al Festival internazionale del cinema di San Sebastiàn.Jack Dylan Grazer interpreta Fraser, un quattordicenne timido e introverso, che da New York si trasferisce in ... Leggi su ilfogliettone

ignaziocorrao : Ecco quel che c'è da sapere sul #Sure - _snklpni : ?????????????????? we are insane ADSJJKXJSKSKKSJSKA 1M IN 23 MINUTES - genreisOT7 : @DeIicatekth @BTS_twt We are insane SNDJDJDJSJ I love us - cinnamonpcy : Amo un uomo abitudinario perché we are one for life ?? - jeongguksbby : @bbrightamin we are zo busog grabi ): -

Ultime Notizie dalla rete : “We are castellammare, lironia di greco e polese su pupetta maresca: la stai vedendo anche tu - nellinchiesta la telefonata sulla fiction sulla nemica di cutolo IlCorrierino.com