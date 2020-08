Totti, un fan fa un apprezzamento alla figlia Chanel, lui si infuria: “Ti sfondo” (Di lunedì 31 agosto 2020) Totti in diretta Instagram con Chanel, un fan si complimenta con la figlia e lui non la prende bene: “Ti sfondo” Non sembra averla presa bene Francesco Totti. L’ex calciatore della Roma era in diretta Instagram con la figlia Chanel e un fan avrebbe fatto qualche apprezzamento di troppo, al punto che l’ex numero 10 della Roma è intervenuto per rimetterlo al suo posto. “Ti piace mia figlia?”, ha chiesto Totti durante la diretta, leggendo il commento del fan in questione. “Non scherziamo, ti sfondo”. Poi ha aggiunto. “Sono geloso, lei è mia”, con un tono che seppur scherzoso conferma quanto Francesco Totti sia legato alla sua ... Leggi su tpi

Italia_Notizie : Avance a Chanel durante la diretta, Totti fulmina il fan focoso: 'Te sfondo' - ilgiornale : Diretta Instagram movimentata per Francesco Totti e sua figlia. Alle avance di un follower Totti ha replicato senza… - zazoomblog : Avance a Chanel durante la diretta Totti fulmina il fan focoso: Te sfondo - - #Avance #Chanel #durante #diretta - zazoomblog : Francesco Totti in diretta con la figlia Chanel ‘bacchetta’ un fan: “Ti piace? Non scherziamo sono geloso” -… -