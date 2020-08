Tiziano Ferro, dopo il dolore adotta un altro cane: “Me l’ha detto Beau” (Di lunedì 31 agosto 2020) Ci hanno sperato fino all’ultimo, tanto lui quanto Victor, ma alla fine il cane Beau non ce l’ha fatta. Di qualche giorno fa la notizia della morte del dobermann, un cane che la coppia aveva adottato già in età avanzata, che è deceduto dopo essere stato operato d’urgenza. Nel post in cui Tiziano Ferro dava annuncio della scomparsa del cane aveva incalzato tutti a non demordere all’idea di adottare un cane anche se adulto, un invito che la coppia stessa ha voluto rinforzare compiendo un altro grande gesto: in famiglia ora arriva Jake. Tiziano Ferro adotta un nuovo cane Prima l’operazione ... Leggi su thesocialpost

enpaonlus : Un nuovo cane per Tiziano Ferro: “Ho adottato Jake, me lo ha detto Beau” - repubblica : Tiziano Ferro adotta un nuovo cane: 'Me lo ha detto Beau' - repubblica : Tiziano Ferro adotta un nuovo cane: 'Me lo ha detto Beau' [aggiornamento delle 13:12] - BMusolino : RT @RenatoDL74: @GuidoCrosetto Dettagli, lei si preoccupa dei dettagli. Tiziano Ferro ha adottato un cane, la Ferragni ha detto che si può… - Toniapatty : RT @RenatoDL74: @GuidoCrosetto Dettagli, lei si preoccupa dei dettagli. Tiziano Ferro ha adottato un cane, la Ferragni ha detto che si può… -