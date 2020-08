Super Mario 64 giocato con la batteria è l'incredibile impresa di uno streamer che stabilisce un nuovo record (Di lunedì 31 agosto 2020) Uno streamer ha recentemente stabilito un nuovo record mondiale all'interno di Super Mario 64 utilizzando nient'altro che una batteria elettronica. Lo streamer in questione - che sul web si fa chiamare CZR - pubblica regolarmente un mix tra cover fatte con la batteria e video di giochi sul suo canale YouTube. Di tanto in tanto, combina le due passioni usando un paio di bacchette anziché un normale controller.Il video condiviso su YouTube mostra CZR mentre inizia e finisce Super Mario 64 in meno di 30 minuti. Vale la pena notare che questa sessione è stata creata utilizzando 16 stelle, il che significa che bisogna raccogliere 16 stelle e completare il gioco il più rapidamente ... Leggi su eurogamer

Un treno a due piani per viaggiare insieme al famoso idraulico, Super Mario, a bordo dei mezzi di Trenitalia, realizzati in collaborazione con LEGO. Una novità che ha fatto sorridere i fan del videogi ...

Una carriera da gamer iniziata con Turrican su Commodore 64 e proseguita poi direttamente su Super Mario 64. Credo in un mondo privo di lootbox e di titoli Pay To Win, anche se forse questo resterà so ...

