Scuole, il virologo Galli: «Valeva la pena aspettare. Se si devono riaprire per poi richiuderle…» (Di lunedì 31 agosto 2020) «Non sarei stato scandalizzato e non lo avrei ritenuto un fallimento se le Scuole avessero aperto solo il primo ottobre. E cioè, in una situazione in cui tutto fosse stato sistemato a dovere. Giorno dopo giorno emergono varie difficoltà e poi in mezzo ci sono delle elezioni. Se devi aprire le Scuole, per poi chiuderle per le elezioni, infine le devi pulire e poi riaprire… Insomma, Valeva la pena aspettare». A dirlo in un’intervista al Messaggero è il professor Massimo Galli, dell’Ospedale Sacco di Milano. Galli: «Difficilissimo il distanziamento nelle Scuole» «Detto questo, mi preoccupa il fatto che è difficilissimo ottenere il distanziamento nelle ... Leggi su secoloditalia

