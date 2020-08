Salvini scimmiotta la Ringo, la Barilla lo riprende: oggi il comizio a Saronno (Di lunedì 31 agosto 2020) Dai biscotti della Ringo agli amaretti di Saronno. Sperando che questi ultimi siano più dolci dei primi. Nelle ultime ore Matteo Salvini è stato ripreso e smentito dalla Barilla. Tutto ha inizio da una foto pubblicata sui suoi social: “Uniti si vince!” e la foto di Salvini che dà la mano a un ragazzo di colore. … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Salvini scimmiotta la Ringo, la Barilla lo riprende: oggi il comizio a Saronno - Gianfra67457989 : RT @LucillaMasini: In un tweet Salvini scimmiotta lo spot dei biscotti Ringo, che da oggi si chiameranno Rinco. Beh, in fondo la #Barilla n… - Ladyblu8 : RT @LucillaMasini: In un tweet Salvini scimmiotta lo spot dei biscotti Ringo, che da oggi si chiameranno Rinco. Beh, in fondo la #Barilla n… - blusewillis : RT @LucillaMasini: In un tweet Salvini scimmiotta lo spot dei biscotti Ringo, che da oggi si chiameranno Rinco. Beh, in fondo la #Barilla n… - Fortunablu17 : RT @LucillaMasini: In un tweet Salvini scimmiotta lo spot dei biscotti Ringo, che da oggi si chiameranno Rinco. Beh, in fondo la #Barilla n… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini scimmiotta Salvini scimmiotta la Ringo, la Barilla lo riprende: oggi il comizio a Saronno Il Notiziario Vocazione nazionalistaMatteo Salvini sta allontanando i leghisti dalla Lega

«Ho visto i manifesti dei candidati della Lega a Napoli e leggevo lo slogan “prima i napoletani”, affiancato all’effige di Alberto da Giussano o il Leone della Liga Veneta, quello che mangia il “terún ...

«Ho visto i manifesti dei candidati della Lega a Napoli e leggevo lo slogan “prima i napoletani”, affiancato all’effige di Alberto da Giussano o il Leone della Liga Veneta, quello che mangia il “terún ...