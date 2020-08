Roberto Benigni: “Covid un dolore per me che ho questo desiderio irrefrenabile di toccare tutti, buttarmi addosso” (Di lunedì 31 agosto 2020) “Mi piacerebbe fare qualsiasi cosa, ho tantissimo desiderio di fare cinema perché è tanto tempo che non lo faccio. Mi piacerebbe fare una cosa io e Nicoletta Braschi, perché tutto quello che ho fatto di buono e di bello nella mia vita è stato sempre attraversato dalla sua luce. Mi piacerebbe fare una bella commedia adatta a due persone della nostra età. Ci sto pensando”. Lui ‘sa parlar d’amore’, questo è poco ma sicuro. Roberto Benigni ha fatto questa dedica alla moglie durante il Bari International Film Festival dove ha ricevuto il premio Federico Fellini. I due sono sposati dal 1991 dopo essersi conosciuti nel 1983, sul set del film Tu mi Turbi. Qualche parola anche sul coronavirus: “Il Covid è stato veramente un ... Leggi su ilfattoquotidiano

