Percettori Reddito di Cittadinanza, il Comune li impiega nei lavori di pubblica utilità (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaggiano (Sa) – Buone notizie da Caggiano, la cittadina salernitana alle porte del Vallo di Diano, dove il primo cittadino, il sindaco Modesto Lamattina, ha predisposto l’impiego dei Percettori del Reddito di Cittadinanza nei progetti dei lavori di pubblica utilità. Progetti, stilati dal Comune di Caggiano, che prevedono lavori di pubblica utilità, come previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’impiego in progetti di utilità collettiva dei Percettori del Reddito di Cittadinanza residenti nel territorio comunale. Ad avere il via quindi, ben tre progetti di tutela dei beni ... Leggi su anteprima24

AMorelliMilano : DISASTRO #NAVIGATOR Costano alla collettività 7,5 milioni di euro al mese. A fronte di questi costi faraonici ha tr… - RobHeart16 : @2000Mikmy Facciamo noi? Ok, faciamo noi ?? I navigator hanno preso servizio da circa un anno, e il collocamento dei… - PaolaTosca : @nino_pitrone @Mov5Stelle vai a discutere coi mafiosi liberati o coi parassiti percettori di reddito e altri sussid… - AbruzzoSviluppo : Formazione, corso Anpal-ICE per percettori di Reddito di cittadinanza -

Ultime Notizie dalla rete : Percettori Reddito Alfano: percettori del reddito di cittadinanza al servizio del Comune Info Cilento Reddito di cittadinanza pagamento settembre 2020: ricarica RdC, novità

Calendario reddito di cittadinanza settembre 2020: quando arriva il pagamento della ricarica carta RdC? I beneficiari del RdC, complici la pandemia e le fine delle vacanze estive, si stanno già chiede ...

Coronavirus, Meloni: «Era tutto prevedibile ma il governo non ha fatto nulla per preparare il nostro sistema sanitario»

Insomma, era tutto prevedibile (e previsto), ma nonostante questo il Governo non ha fatto assolutamente nulla per contenere l’epidemia (era il periodo di “abbraccia un cinese” e “no alla quarantena”), ...

Calendario reddito di cittadinanza settembre 2020: quando arriva il pagamento della ricarica carta RdC? I beneficiari del RdC, complici la pandemia e le fine delle vacanze estive, si stanno già chiede ...Insomma, era tutto prevedibile (e previsto), ma nonostante questo il Governo non ha fatto assolutamente nulla per contenere l’epidemia (era il periodo di “abbraccia un cinese” e “no alla quarantena”), ...