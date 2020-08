Lucia Azzolina scrive a docenti e presidi: "Piano ripartenza scuole c'è, ce la faremo" (Di lunedì 31 agosto 2020) “Lavoriamo tutti insieme e riconsegniamo le scuole ai nostri studenti: il Paese ce ne sarà riconoscente. Abbiamo una responsabilità storica grande. Sarà un anno duro. Ma anche l’inizio di un percorso diverso. Avremo le risorse dall’Europa con cui costruire la scuola di domani, a partire dagli insegnamenti di questi mesi. Abbiamo le idee e il coraggio per realizzarle”. Lo scrive la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in una lettera inviata ai docenti, ai presidi e a tutto il personale scolastico alla vigilia della riapertura della scuola.Azzolina riconosce al personale della scuola che “in questi mesi avete lavoratotantissimo: ci avete messo il cuore e l’anima”. Anche per questo ... Leggi su huffingtonpost

