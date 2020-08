Lanciato satellite italo-argentino, Saocom 1B è ora in orbita – VIDEO (Di lunedì 31 agosto 2020) Lanciato satellite italo-argentino, ora fortunatamente la sonda è in orbita e sta per raggiungere la posizione prefissata dal team che ha sviluppato il progetto. Continua ad andare avanti il progetto spaziale che unisce l’Italia all‘Argentina. I due Paesi sono impegnati da anni nel Sistema italo-argentino di satelliti per la gestione delle emergenze (SIASGE). Un gruppo … L'articolo Lanciato satellite italo-argentino, Saocom 1B è ora in orbita – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

