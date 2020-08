La Ztl torna a funzionare a Roma, ma i commercianti non ci stanno (Di lunedì 31 agosto 2020) Sono riprese nella giornata di lunedì le Ztl nelle strade del centro della Capitale. Gli esercenti lanciano un grido di allarme: “Questo è il colpo di grazia, ci vogliono in ginocchio”. Il 31 agosto era forse il giorno meno atteso dai cittadini di Roma. Se non altro perchè proprio in quest’ultimo giorno del mese sono … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

