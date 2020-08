Infermiere aggredito all’ospedale, la solidarietà di Zinzi: “Modello sanità senza sicurezza non può funzionare” (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – «Solidarietà all’Infermiere dell’ospedale di Caserta attualmente in prognosi riservata perché vittima di una brutale aggressione durante l’orario di lavoro. Purtroppo non è la prima volta che il personale del San Sebastiano è vittima di questi atti criminali. Sono diverse le denunce e gli esposti sul tema della sicurezza sia da parte del sindacato che dell’ordine dei medici e quello degli infermieri, ma sono finite nel nulla. La cosa più grave è che l’episodio questa volta sarebbe avvenuto davanti alla tenda del triage ai danni di un operatore sanitario impegnato nell’emergenza Covid. Il ‘modello sanità’ senza sicurezza non può funzionare…». A ... Leggi su anteprima24

