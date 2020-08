I server di Garmin sono andati ancora in down (Di lunedì 31 agosto 2020) Garmin di nuovo sotto attacco ransomware? (immagine: Gabriele Porro/Wired)A neanche un mese da un attacco ransomware alle proprie reti, Garmin è andato nuovamente in down. L’azienda che produce dispositivi wearable ha registrato nei giorni scorsi un blocco della sincronizzazione dei dati fitness degli utenti. Sulla app campeggiava un avviso pop-up di disservizio, che lo giustificava come una manutenzione dei server. Ma, in successione, anche il sito e il call center hanno smesso di funzionare. Proprio come è successo durante l’attacco di luglio. Dal 23 agosto sul sito di monitoraggio delle attività online downdetector si sono accumulate le segnalazioni di disservizi con la app di Garmin a cominciare dall’Europa. Il blocco ... Leggi su wired

il_farmacista : Bene ma non benissimo. ?? - LoZioTitto : #30Agosto #ciclismo #tourdefrance @Garmin ancora una volta server in manutenzione!? È davvero fastidioso -