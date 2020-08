Harry Potter, il Back to Hogwarts 2020 sarà online e gratuito per tutti i fan (Di lunedì 31 agosto 2020) Quest’anno il famoso Back to Hogwats ispirato alla saga di Harry Potter si terrà il 1 settembre e sarà online Il 1 settembre di ogni anno, i fan di Harry Potter si rininscono alla stazione King’s Cross di Londra alle ore 11. Il motivo? Sono i festeggiamenti del Back to Hogwarts, ovvero il rientro degli studenti della scuola di Magia e Stregoneria, per affontare un nuovo anno di lezioni d’incantesimi. A causa della pandemia da coronavirus, l’evento sarà digitale e gratuito in modo che tutti i Potterheads potranno tranquillamente collegarsi da casa. Il sito Wizarding Word ha dato le prime informazioni sul Back to ... Leggi su nonsolo.tv

