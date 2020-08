Harry e Meghan rimpiazzati da Beatrice di York e Mapelli Mozzi? (Di lunedì 31 agosto 2020) Secondo il magazine “Hello!”, una volta tornati dalla luna di miele i neo sposini reali Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi potrebbero trasferirsi a Kensinton Palace. La coppia andrebbe a vivere nel “Nottingham Cottage” dove hanno abitato Harry e Meghan prima della nascita di Archie. Beatrice di York, fresca di nozze con Edoardo Mapelli Mozzi, potrebbe trasferirsi presto al Nottigham Cottage di Kensington Palace. Per la primogenita delArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Sono passati 23 anni dalla morte di Lady Diana e il suo ricordo, il suo esempio e i suoi insegnamenti sono ancora il collante che tiene uniti i figli William e Harry (nonostante i royal drama in corso ...

Meghan Markle: cosa nasconde il regalo speciale di Gloria Steinem?

È contenta di «essere tornata a casa». E lo è «per molte ragioni». Una di queste, sicuramente, è poter passare un pomeriggio a conversare con Gloria Steinem. L’icona del femminismo. Quella che Meghan ...

Sono passati 23 anni dalla morte di Lady Diana e il suo ricordo, il suo esempio e i suoi insegnamenti sono ancora il collante che tiene uniti i figli William e Harry (nonostante i royal drama in corso ...