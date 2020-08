Elettra Lamborghini furiosa: “Alcuni vip hanno il Covid e vanno in giro a…” (Di lunedì 31 agosto 2020) “Ci sono delle persone famose tornate dalla Sardegna che, lo so per certo, hanno preso il Coronavirus“. Queste le dure accuse di Elettra Lamborghini che, con un lungo sfogo sui social ha deciso di denunciare la situazione di tutti coloro che hanno trascorso le vacanze in Sardegna ed hanno contratto il Covid-19. Elettra Lamborghini furiosa: “Alcuni vip hanno il Covid e vanno in giro a…” È un duro sfogo quello di Elettra Lamborghini sui social. I vip risultati positivi al Covid-19 aumentano di ora in ora e non si placano le polemiche. L’ereditiera si è quindi scagliata ... Leggi su velvetgossip

ilmessaggeroit : Elettra Lamborghini, matrimonio il 6 settembre: «Tampone per tutti gli invitati al matrimonio» - 68d04b9925fe4f9 : @CB_Ignoranza Canta comunque meglio di Elettra Lamborghini - radio7asiago : Now Playng: Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - La Isla - nonela_radio : Elettra Lamborghini si sposa: “Tutti gli invitati dovranno fare il tampone” - WebradioFinance : Ora in onda Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini - La Isla su Webradio Finance -