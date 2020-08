Coronavirus in Campania, tampone obbligatorio per chi rientra dall'estero o dalla Sardegna fino al 10 settembre (Di lunedì 31 agosto 2020) La Campania proroga al 10 settembre le misure di controllo sui viaggiatori di rientro da estero e Sardegna: lo ha disposto il presidente Vincenzo De Luca con un'ordinanza appena firmata. La... Leggi su ilmattino

