Ciro Immobile e la Lazio, un amore a vita: contratto rinnovato fino al 2025 (Di lunedì 31 agosto 2020) Adesso è ufficiale. Ciro Immobile ha rinnovato il proprio contratto con la Lazio fino al 2025. La firma era nell'aria, finalmente l'incontro per prolungare il rapporto ha avuto luogo. Merito della presenza di Lotito ad Auronzo di Cadore. Immobile sposa il progetto biancoceleste a vita: con 4 milioni a stagione diventerà il calciatore più pagato della rosa. La degna ricompensa di un'annata da record per Ciro il Grande: per la terza volta capocannoniere della Serie A e vincitore della Scarpa d'Oro davanti a Lewandowski e Cristiano Ronaldo. E ora c'è una Champions League da viversi con la maglia del cuore. Leggi su iltempo

