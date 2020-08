Calcio:Serie C;Ravenna e Giana Erminio riammesse,via il 27/9 (Di lunedì 31 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 31 AGO - Ravenna e Giana Erminio, Gorgonzola, Lombardia, sono state riammesse al prossimo campionato di Serie C. Lo ha decretato oggi il consiglio federale della Figc. Al contempo, è ... Leggi su corrieredellosport

Il Sole 24 ORE

Il Consiglio Federale della Figc, riunitosi oggi ha stabilito diverse cose importanti per il calcio professionistico e anche dilettantistico. La Serie A partirà regolarmente il 19 settembre, il 26 ...Confermate in Lega le date di inizio della Serie A 2020/21, previste per il 19-20 settembre. La settimana successiva ripartiranno Serie B e C. inizio Serie A Nella mattinaya di lunedì 31 agosto nella ...