Beautiful, anticipazioni: Thomas minaccia Xander (Di lunedì 31 agosto 2020) Xander e Thomas - Beautiful Tensione alle stelle nelle puntate di Beautiful in onda questa settimana: il giovane Xander (Adain Bradley) non avrà infatti alcun tipo di dubbio sul coinvolgimento di Thomas Forrester (Matthew Atkinson) nella morte di Emma (Nia Sioux) e spronerà la fidanzata Zoe (Kiara Barnes) a portare alla luce tutte le macchinazioni del figlio di Ridge (Thorsten Kaye), compresa la vicenda legata all’identità della piccola Phoebe/Beth. Thomas però, ormai sempre più vicino a sposare Hope Logan (Annika Noelle), ricorrerà alle maniere forti e minaccerà Xander per spingerlo a tacere. Ecco le anticipazioni. Beautiful: anticipazioni da ... Leggi su davidemaggio

