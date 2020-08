Bayern Monaco, Coman: «Un mio ritorno al Psg è impossibile» (Di lunedì 31 agosto 2020) L’uomo che ha deciso la finale di Champions League ha chiuso la porta a un possibile ritorno al Psg Kingsley Coman chiude la porta a un ritorno al Psg. L’uomo che ha deciso la finale di Champions League proprio contro la sua ex squadra, in una intervista ai media francesi, ha smentito un possibile ritorno in patria. «No, con Neymar a sinistra è impossibile. Nei miei piani di carriera, Parigi non c’è. Dopodiché, mi restano forse otto o dieci anni al massimo livello, quindi non si può chiudere la porta, ma nella mia testa è un ricordo d’infanzia. Ho un sacco di bei ricordi, ne ho alcuni non così belli, ma ho conservato i migliori». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

