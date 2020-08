Azzurri: ecco nuova maglia, ispirata a Rinascimento (Di lunedì 31 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 31 AGO - nuova stagione e nuova maglia per la nazionale italiana di calcio, vicina a tornare in campo per i primi impegni in Nations League e che oggi ha visto svelato il nuovo 'home kit'... Leggi su corrieredellosport

robymancio : Ecco gli azzurri convocati per le partite di #NationsLeague contro #Bosnia e #Olanda. Si riparte con grande entusia… - solopallone : Azzurri: ecco nuova maglia, ispirata a Rinascimento - CronacheTweet : La nuova maglia degli @azzurri presentato da @pumafootball - infoitsport : Napoli, arrivano 10 nuovi azzurri: ecco i giovani agli ordini di Gattuso - infoitsport : CN24 - Castel di Sangro, 13 azzurri con le Nazionali: ecco chi è rimasto in ritiro. In arrivo altri giovani della P… -