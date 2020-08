Agrobiodiversità: Alsia bandisce il premio Enzo Laganà (Di lunedì 31 agosto 2020) C’è tempo fino al 30 ottobre per partecipare all’edizione 2020 del premio annuale “Enzo Laganà”, per il miglior agricoltore custode della agrobiodiversità della Basilicata. E’ quanto si legge in un comunicato dell’Alsia. La nuova edizione del concorso, che si realizza anche questa volta attraverso una selezione pubblica, è promossa dall’Alsia, l’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, in collaborazione con il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata, l’Istituto per le Bioscienze e le BioRisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Associazione Vavilov, e la Comunità del Cibo e della Biodiversità dell’area Sud della Basilicata. Il premio, ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Agrobiodiversità Alsia Alsia bandisce concorso "Enzo Laganà" edizione 2020 Oltre Free Press