Un posto al sole | spoiler al 4 settembre 2020 | Niko e Susanna all’altare

In arrivo le nuove puntate di Un posto al sole dal 31 agosto al 4 settembre 2020 su Rai 3. Il matrimonio di Niko e Susanna è ormai vicino, ma l'avvocatessa è ancora titubante per via della cotta per Eugenio. Angela, venuta a sapere la verità, non saprà come comportarsi. La Poggi vorrebbe mettere al corrente anche Niko, ma i dubbi la assaliranno, temendo di ferirlo nel suo momento più felice. Nel frattempo, vedremo che nelle puntate settimanali di Un posto al sole, Fabrizio arriverà in Russia. Qui conoscerà una donna molto affascinante che lo stregherà. A Napoli, Marina e Roberto capiranno di avere ancora molto feeling e si riavvicineranno.

