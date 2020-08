Ultime Notizie Roma del 30-08-2020 ore 12:10 (Di domenica 30 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione e la Luigi in studio sono riprese questa oggi nel varesotto le ricerche del trentottenne travolto ieri da un torrente in piena per il maltempo oggi allerta rossa in Lombardia arancione in trentino-alto Adige friuli-venezia Giulia Toscana Liguria e Veneto Gialla in emilia-Romagna Lazio Marche Piemonte Umbria Un maxi rogo di sterpaglia provocato ieri la chiusura del grande raccordo anulare Roma altri 450 migranti nelle prime ore della notte Lampedusa dopo i 500 arrivati ieri in giornata Un drappello di abitanti ha cercato di impedire il passaggio dei mezzi di soccorso sulla il sindaco dell’isola Berto il governo prenda delle decisioni o Indire uno sciopero e chiuderemo tutta l’isola Intanto in Italia sono 1444in un ... Leggi su romadailynews

