Tragedia in un campeggio, albero crolla su una tenda: morte due bimbe di 3 e 14 anni (Di domenica 30 agosto 2020) Tragedia in un campeggio a Marina di Massa in Toscana. Due bambine di 3 e 14 anni sono morte in ospedale dove erano state trasportate per i gravi traumi riportati dopo la caduta di un grosso albero sulla... Leggi su feedpress.me

c_appendino : Erano nostre concittadine le sorelle di 3 e 14 anni che sono morte in un campeggio a Marina di Massa, in seguito al… - RaiNews : Tragedia in un campeggio a Marina di Massa in Toscana. Due bambine di 3 e 14 anni sono morte in ospedale dove erano… - ronzidante : RT @LaNotiziaTweet: Tragedia a Marina di #Massa, un albero si schianta su una tenda da campeggio. Morte due sorelline torinesi di 3 e 14 an… - UnoNemoNessuno : RT @LaNotiziaTweet: Tragedia a Marina di #Massa, un albero si schianta su una tenda da campeggio. Morte due sorelline torinesi di 3 e 14 an… - fcolarieti : Tragedia a Marina di Massa, un albero si schianta su una tenda da campeggio. Morte due sorelline torinesi di 3 e 14… -