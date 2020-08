Spacciava con due minorenni: arrestato pusher 24enne (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAfragola (Na) – I carabinieri della stazione di Afragola hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio Michele Iorio, un 24enne già noto alle forze dell’ordine, e denunciato per il medesimo reato un 15enne e un 16enne, tutti del posto. Iorio era in auto e con lui i due minori, il loro atteggiamento chiaramente sospetto. Il motivo – emerso durante una perquisizione – era riconducibile a ciò che nascondevano: 32 dosi di cocaina, 30 stecchette di hashish e 47 bustine di marijuana. E ancora materiale per il confezionamento e alcuni “grinder” per tritare la cannabis. Una dose di cocaina e una di marijuana erano nel marsupio del 15enne. La restante parte della droga era distribuita sotto ai due sedili anteriori del veicolo. In manette, il ... Leggi su anteprima24

Sudestonlineit : I Carabinieri della Compagnia di Monopoli, in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP press… - ilfaroonline : Civitavecchia, spacciava #droga con la madre e il fratello: arrestato - Sudestonlineit : Carabinieri della Compagnia di Monopoli, in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso… - sciarpuccio : La feccia che 20-30 anni fa spacciava fuori dalle scuole medie delle mie zone, oggi milita nel Popolo della Famigli… - CaleffiLinda : RT @massimo_porro: @BelpietroTweet il governo non li 'accoglie'......il governo li 'arruola', per fini che con i pomodori c'entrano come le… -

Ultime Notizie dalla rete : Spacciava con Spacciava con due minorenni: arrestato pusher 24enne anteprima24.it Vandali minorenni: il Comune li scova e fa scattare le denunce

BOZZOLO. Una situazione- a detta del sindaco del Comune di Bozzolo, Giuseppe Torchio - divenuta ormai insostenibile e che ha portato all’individuazione e alla successiva denuncia di una baby gang, un ...

Polizia di Stato: bilancio “estate sicura”

Da una prima analisi dei dati statistici relativi all’andamento dei reati perpetrati durante l’estate sembra confermata la tendenza decrescente che, sebbene ancora in corso di consolidamento, registra ...

BOZZOLO. Una situazione- a detta del sindaco del Comune di Bozzolo, Giuseppe Torchio - divenuta ormai insostenibile e che ha portato all’individuazione e alla successiva denuncia di una baby gang, un ...Da una prima analisi dei dati statistici relativi all’andamento dei reati perpetrati durante l’estate sembra confermata la tendenza decrescente che, sebbene ancora in corso di consolidamento, registra ...