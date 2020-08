Sony: presto in arrivo altre esclusive su PC (Di domenica 30 agosto 2020) Sony ha annunciato, in un recente report aziendale, che molte esclusive, o giochi first party, arriveranno presto anche su PC, andiamo a scoprire tutti i dettagli e i particolari in questa news dedicata L’ecosistema Sony è sempre stato caratterizzato da diversi punti di forza: su tutti quelli legati alle proprie esclusive. Il mercato videoludico dell’azienda nipponica si è sempre mosso intorno a quelli che oggi definiamo titoli first party. Fin dalla prima PlayStation il parco titoli di Sony è stato variegato e di altissimo livello e ciò ha reso le console di Sony le più famose e vendute al mondo. Ultimamente pare che Sony stia esplorando anche il mercato PC, estendendovi anche alcune delle proprie (ex) ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #Sony: presto in arrivo altre esclusive su #PC #tuttotek - Eurogamer_it : #Sony sempre più interessata al mercato PC, presto in arrivo nuovi first party? - tuttoteKit : TV QD-OLED: presto all'opera su #Panasonic e #Sony? #Samsung #tuttotek - rifugio_il : Ci siamo, Sony sta iniziando ad inviare gli inviti per il preordine di PS5. Per ora solo in America e viene specif… - mare_davide : Un bell articolo sulla #playstation, ideale per tutte le aziende in quanto mostra come la #sony - si sia scelta u… -

Ultime Notizie dalla rete : Sony presto Sony sempre più interessata al mercato PC, presto in arrivo nuovi first party? Eurogamer.it Sony: presto in arrivo altre esclusive su PC

Sony ha annunciato, in un recente report aziendale, che molte esclusive, o giochi first party, arriveranno presto anche su PC, andiamo a scoprire tutti i dettagli e i particolari in questa news dedica ...

TV QD-OLED: presto all’opera su Panasonic e Sony?

La nuova tecnologia, evoluzione naturale dei Quantum Dot che li unisce agli OLED, potrebbe essere presto messa in commercio da due big del settore come Sony e Panasonic con i primi TV QD-OLED Attualme ...

Sony ha annunciato, in un recente report aziendale, che molte esclusive, o giochi first party, arriveranno presto anche su PC, andiamo a scoprire tutti i dettagli e i particolari in questa news dedica ...La nuova tecnologia, evoluzione naturale dei Quantum Dot che li unisce agli OLED, potrebbe essere presto messa in commercio da due big del settore come Sony e Panasonic con i primi TV QD-OLED Attualme ...