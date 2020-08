Regionali, il M5S inaugura Comitato Elettorale a Montella (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMontella (Av) – inaugurato stamane, alle ore 12:00, il Comitato Elettorale del Movimento 5 Stelle a Montella, in piazza Bartoli n. 2. “Una sede – si legge in una nota – che si prefigge l’obiettivo di essere un punto di riferimento per Montella e per l’Alta Irpinia tutta, dove raccogliere le istanze dei cittadini e dare la possibilità ai candidati di ascoltare e confrontarsi reciprocamente con il territorio. Il Comitato è stato fortemente voluto dagli attivisti locali, Marco Picariello, Ferdinando Dello Russo e Ramona Moscariello, che stamane hanno accolto i quattro candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania del 20 e 21 settembre nelle fila del Movimento 5 ... Leggi su anteprima24

