Padova, l’ultimo bacio ai figli piccoli: Margaret Zorzo salvava i bambini (Di domenica 30 agosto 2020) Un brutto male ha chiuso per sempre gli occhi della 49enne Margaret Zorzo, una donna speciale: se ne è andata col sorriso, dopo l’ultimo bacio. Era una donna speciale, Margaret Zorzo. Aveva dedicato la sua vita di infermiera a salvare gli altri, a partire dai bambini di mezzo mondo, soprattutto quelli più in difficoltà. Fino a sposarsi e a far nascere i suoi piccoli. Li ha baciati per l’ultima volta Filippo Elia e Ilaria, di 9 e 5 anni, poi se ne è andata per sempre. Ma col sorriso di sempre. Il marito, Francesco Angiolin: “essere infermiera per lei non era una professione, Margaret era infermiera fin nel midollo, una missione”. Margaret era infermiera professionista ... Leggi su chenews

