Nek sulla serata al Twiga: “Era meglio non prenderlo quel microfono” (Di domenica 30 agosto 2020) Nek nella bufera per la piccola esibizione al Twiga, poi chiarisce: “Solo due canzoni, non era concerto. Era meglio non prenderlo quel microfono”. Arrivano le scuse di Nek per la sua esibizione al Twiga di Forte dei Marmi, prestigioso e rinomato locale sulla spiaggia di Daniela Santanché. Il cantante, in occasione di una festa privata, ha cantato qualche pezzo in pubblico. Non un concerto, ma sicuramente un’occasione di assembramento, come testimoniato dalle immagini finite sulla rete. Nek al Twiga, la versione del cantante: “Il deejay ha alzato il volume su una mia canzone e mi è stato chiesto di accennare un paio di pezzi (non un concerto)” Il caso era stato sollevato da un esponente del ... Leggi su newsmondo

Qualche giorno fa il video del cantante che si era esibito durante una festa privata, nel locale di cui è socia Daniela Santanché, aveva scatenato numerose polemiche.

Alla fine Nek ha scelto di rompere il silenzio sulle immagini che lo mostrano cantare davanti a diverse persone senza mascherina, in una serata (privata) al Twiga di Marina di Pietrasanta.

