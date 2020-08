Napoli, le richieste di Rino Gattuso: un acquisto a centrocampo e la permanenza di Hysaj (Di domenica 30 agosto 2020) In casa Napoli si pensa al calciomercato. La rosa partenopea, dopo un anno non proprio esaltante, deve essere rinforzata per consentire a Rino Gattuso di ritornare a giocare nella massima competizione europa il prossimo anno, la Champions League. Per questo motivo, Aurelio De Laurentiis ha messo mano al portafogli ed ha speso oltre 70 milioni … L'articolo Leggi su dailynews24

Kenkaneki72 : @SylviaRossonera Guarda disse che il Lille non sentiva altre richieste per Gabriel perché aveva parola con il Napol… - goly87 : @eleonora_trotta @maxdandi220727 La quadra si trova conviene ad entrambi. Poi figuratevi lo dico da tifoso del. Nap… - Valerio67313912 : @VanessaPanatta @Pasqual27977769 @mik__ka Dzeko sa da mesi che deve partire, under come vedi lo prende solo il napo… - napolista : Mattino: il Napoli alla ricerca dell’intesa con Under sull’ingaggio (vuole 4 milioni) Giuntoli e Chiavelli trascorr… - darsomm : @AlfredoPedulla Possibile che il napoli non si possa inserire su questo giocatore? ti assicureresti un forte cc ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli richieste Comune di Napoli: al via le richieste per il contributo per libri i scolastici Grande Napoli De Magistris: Voterò No a referendum, è riforma figlia propaganda

Roma, 30 ago. (askanews) - "Voterò No al referendum, è una riforma speciosa, figlia della propaganda populista. Sul No, inoltre, si sta giocando una partita all'interno del governo". Lo afferma, in un ...

L'EPIDEMIA

«La procedura non è stata differente da quella di altre persone che rientrano dall'estero e che soggiornano a Capri - fanno sapere dalla Asl - con ospiti che vengono sorvegliati al loro arrivo e che o ...

Roma, 30 ago. (askanews) - "Voterò No al referendum, è una riforma speciosa, figlia della propaganda populista. Sul No, inoltre, si sta giocando una partita all'interno del governo". Lo afferma, in un ...«La procedura non è stata differente da quella di altre persone che rientrano dall'estero e che soggiornano a Capri - fanno sapere dalla Asl - con ospiti che vengono sorvegliati al loro arrivo e che o ...