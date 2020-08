Lino Guanciale e Antonella: festa di matrimonio con parenti e amici VIDEO (Di domenica 30 agosto 2020) Lino Guanciale e la moglie Antonella Liuzzi sono riusciti finalmente a festeggiare il loro matrimonio alla presenza di parenti e amici. Dopo la cerimonia civile e assai intima dello scorso 18 luglio, la coppia ha riunito gli affetti più cari in Puglia, per una festa all’insegna del buon cibo, della musica, dell’allegria. Le nozze di … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

RaiPlay : Chi l’avrebbe mai detto che @LinoGuanciale da piccolo sognasse di diventare… giornalista! ?? #BeautifulMinds, il rac… - signofliam : sinceramente lino guanciale merita solo la felicità - Ylenia74234454 : RT @fvnzioniamo: quello che sogno è che can yaman lasci al più presto la turchia dove evidentemente non se lo meritano e venga qua a fare t… - giroinlibreria : RT @wanderlustlul: Auguro a tutti di trovare un amore vero come quello tra Lino Guanciale e Antonella. Sono davvero innamorati e si vede da… - lspeackmyluv : RT @signofliam: imagine sposare lino guanciale e quindi essere T H A T lucky ,, can’t relate -

Ultime Notizie dalla rete : Lino Guanciale “Non svegliate lo spettatore”, questa sera Lino Guanciale omaggia Flaiano Il Messaggero Lino Guanciale e Antonella: festa di matrimonio con parenti e amici VIDEO

Lino Guanciale e la moglie Antonella Liuzzi sono riusciti finalmente a festeggiare il loro matrimonio alla presenza di parenti e amici. Dopo la cerimonia civile e assai intima dello scorso 18 luglio, ...

Avete mai visto il fratello di Lino Guanciale? Ha 39 anni e sono identici [FOTO]

Nato ad Avezzano nel 1979 Lino Guanciale è uno degli attori di maggior successo degli ultimi anni. Amatissimo dal pubblico italiano, si è distinto per la sua partecipazione ad alcune fiction di succes ...

Lino Guanciale e la moglie Antonella Liuzzi sono riusciti finalmente a festeggiare il loro matrimonio alla presenza di parenti e amici. Dopo la cerimonia civile e assai intima dello scorso 18 luglio, ...Nato ad Avezzano nel 1979 Lino Guanciale è uno degli attori di maggior successo degli ultimi anni. Amatissimo dal pubblico italiano, si è distinto per la sua partecipazione ad alcune fiction di succes ...