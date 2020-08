Francia, Ligue 1: primo successo per il Monaco di Kovac, aspettando il PSG comanda il Nizza (Di domenica 30 agosto 2020) Seconda giornata di Ligue 1 dopo lo stop obbligato dall'emergenza Coronavirus.Al momento nel massimo campionato francese, in attesa di vedere l'esordio del PSG, al comando della classifica c'è il Nizza che ha conquistato due vittorie in altrettante gare. Gli uomini guidati da Vieira hanno superato per 2-0 in trasferta lo Strasburgo, stesso risultato quello ottenuto dal St.Etienne che ha avuto la meglio del Lorien. Vince di misura anche il nuovo Monaco di Kovac che sconfigge 1-0 il Metz grazie a una rete di Badiashile.MC sportid="1" widgettype="TopScorersWidgetGazzanet" competitionid="24" Leggi su mediagol

Mediagol : Francia, #Ligue1: primo successo per il #Monaco di Kovac, aspettando il #PSG comanda il Nizza - Mediagol : Francia, #Ligue1: primo successo per il Monaco di Kovac, aspettando il PSG comanda il Nizza - blab_live : #Francia #Ligue2 #pronostici: analisi, quote e variazioni BLab Index della seconda giornata! - CORNERNEWS24 : #Calcio - Francia: poker del Lione, il Digione viene travolto La squadra guidata da Garcia debutta alla grande nella Ligue 1 - sportli26181512 : Ligue 1, Lione-Dijon LIVE 3-1: doppietta di Depay!: In Francia si gioca l'anticipo della seconda giornata di Ligue.… -