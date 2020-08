F1, Alfa Romeo pronta a test con Mick Schumacher (Di domenica 30 agosto 2020) SPA - L'Alfa Romeo Racing pronta a far svolgere dei test a Mick Schumacher, figlio del 7 volte campione del mondo Michael, in vista di un suo possibile ingaggio per il Mondiale di F1 del prossimo anno. Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo Alfa Romeo e Maserati risplenderanno con Stellantis FormulaPassion.it F1: Alfa Romeo pensa a Mick Schumacher, test a fine stagione

F1, Alfa Romeo pronta a test con Mick Schumacher

