E’ morto Chadwick Boseman, l’attore Usa di “Black Panther” (Di domenica 30 agosto 2020) E' morto Chadwick Boseman, l'attore americano di "Black Panther", il primo supereroe nero della Marvel. Aveva solo 43 anni ma da circa quattro combatteva con un cancro al colon anche se non aveva mai parlato pubblicamente della sua battaglia che aveva continuato a combattere recitando. La notizia è arrivata dai profili social dell'attore in cui si legge che "Chadwick ha continuato sempre a lottare" e si dice che "è stato l'onore della sua carriera portare alla vita re T'Challa in Black Panther".E' stato proprio questo ruolo a dargli la fama. Nato in South Carolina, aveva recitato nei panni del giocatore di baseball Jackie Robinson nel film "42" del 2013, poi aveva interpretato il cantante soul James Brown in "Get on up" ma il debutto come Pantera Nera, re del regno di Wakanda, era arrivato in "Capitan ... Leggi su ilfogliettone

RaiNews : L'attore americano #chadwickboseman, protagonista del successo planetario dei Marvel Studios 'Black Panther', è mor… - Agenzia_Ansa : Cinema, morto l'attore di Black Panther. Chadwick Boseman era malato di cancro al colon, aveva 42 anni #ANSA - repubblica : E' morto Chadwick Boseman, star di Black Panther, il primo supereroe nero - chillzay : giorno 2 e ancora non ci credo che è morto chadwick - FilippoScozzari : Morto o no, Chadwick Boseman aveva la faccia da cazzo. -