Disastro Loas ad Aprilia, 14 Comitati chiedono lo stato di Emergenza: «Si crei un osservatorio permanente» (Di domenica 30 agosto 2020) I Comitati di Aprilia, ben 14, chiedono lo stato di Emergenza per il Disastro allo stabilimento Loas e tutta una serie di interventi alle Istituzioni preposte. Con una lunga lettera le rappresentanze territoriali dei cittadini, si legge, “intendono evidenziare il Disastro Ambientale causato dall’incendio sviluppatosi in data 9 agosto 2020, presso l’impianto di smaltimento e recupero rifiuti gestito dalla Società Loas Italia S.r.l.. sito nel Comune di Aprilia”. “A seguito di tale gravissimo evento, l’ARPA Lazio, Ente accertatore incaricato, ha rilevato nella imminenza dei fatti, con accurata analisi dell’aria, altissimi valori di emissioni di Tetracloro- dibenzo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Disastro Loas ad Aprilia, 14 Comitati chiedono lo stato di Emergenza: «Si crei un osservatorio permanente» - phibylydia : RT @DZingaretti: #Incendio Loas: depositata questa mattina presso la Presidenza del Consiglio Comunale la richiesta per la Commissione Spec… - fabiospes1 : RT @DZingaretti: #Incendio Loas: depositata questa mattina presso la Presidenza del Consiglio Comunale la richiesta per la Commissione Spec… - Azione_it : RT @DZingaretti: #Incendio Loas: depositata questa mattina presso la Presidenza del Consiglio Comunale la richiesta per la Commissione Spec… - DZingaretti : #Incendio Loas: depositata questa mattina presso la Presidenza del Consiglio Comunale la richiesta per la Commissio… -