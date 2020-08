Diana Del Bufalo, l’uomo della sua vita deve essere volgare (Di domenica 30 agosto 2020) Diana Del Bufalo ha bisogno di un uomo che la faccia ridere con la volgarità Diana Del Bufalo, grandiosa attrice che ha trovato il successo dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi è tornata a far parlare di sé con delle notizie sulla sua vita personale e sentimentale. L’attrice ha infatti dichiarato che il suo uomo ideale non è ancora arrivato, ma non ha dubbi su come possa essere. Così si è raccontata senza freni, cuore a cuore. La sua ultima relazione, quella con Paolo Ruffini ha fatto discutere sin dall’inizio. Si parlava infatti di un tradimento del conduttore nei confronti della sua ex compagna con Diana che gli aveva fatto battere il cuore improvvisamente, tanto da non riuscire a ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Diana Del Diana Del Bufalo irriconoscibile, la perdita di peso è... CheNews.it Una statua per Lady Diana

William e Harry desiderano celebrare la loro mamma, per riconoscere “il suo impatto positivo“. Per questo verrà installata una statua dedicata a lei, una donna che è rimasta nel cuore di milioni di pe ...

Principi William e Harry, nuova opera in onore di Lady Diana per i suoi 60 anni

Una nuova statua per la Principessa Diana verrà realizzata per quello che sarebbe stato il suo 60esimo compleanno per il volere dei principi William e Harry. Per quello che sarebbe stato il sessantes ...

