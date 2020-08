Cochi e Renato, la verità dietro la separazione dello storico duo comico (Di domenica 30 agosto 2020) Intervista esclusiva ad Aurelio “Cochi” Ponzoni, il comico del mitico duo con Renato Pozzetto, sul Corriere della Sera. Fin dalla prima domanda si evince lo spirito divertente del comico, oggi 79enne ma frizzante come un giovane. Nel corso della chiacchierata, Cochi parla del suo rapporto d’amicizia con il collega Renato, cementificato anche dai tentativi esterni di farli litigare. Ma anche del futuro della comicità italiana. Il ricordo di Tinin Mantegazza Fu la madre di Ponzoni, fin dalla sua nascita, a donargli quel nomignolo che lo ha reso celebre: “Cochi”. Il vero nome, Aurelio, lo usava solo “quando mi voleva menare”. L’intervista si sposta subito sul rapporto di Cochi Ponzoni con il ... Leggi su thesocialpost

Qualcuno l’ha mai chiamata Aurelio? «Sì, mia mamma quando mi voleva menare». Peraltro, fu lei a ribattezzarla Cochi. «Ha cominciato a chiamarmi così da quando sono nato, perché diceva che assomigliavo ...

