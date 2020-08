Cade in una forra per salvare i suoi cani: salvato dai Vigili del Fuoco (Di domenica 30 agosto 2020) Pur di salvare la vita dei propri cani, caduti in una forra, ha rischiato di morire ma per fortuna i soccorritori sono arrivati in tempo. E' accaduto a Foligno in località Fondi. Nei pressi della ... Leggi su perugiatoday

repubblica : Maltempo, albero cade su una tenda in campeggio: morte due sorelline a Marina di Massa. Il cordoglio del premier Co… - TgLa7 : #Maltempo, cade un albero su una tenda in un campeggio a Marina di Massa Carrara. Morta una bimba di 3 anni, in gra… - fanpage : Violento nubifragio a #Milano, cade il tetto di una RSA - mlucy944 : RT @repubblica: Maltempo, albero cade su una tenda in campeggio: morte due sorelline a Marina di Massa. Il cordoglio del premier Conte [dal… - CAGLIARILIVEAPP : Tragedia in un campeggio a Marina di Massa. Albero cade su una tenda, muoiono due sorelle di 3 e 14 anni -