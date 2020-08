Binotto: 'Siamo nella tempesta, io primo responsabile' (Di domenica 30 agosto 2020) 'La parola crisi secondo me è sbagliata, quello odierno è sicuramente un bruttissimo risultato, che si inserisce all'interno di una stagione comunque molto difficile. Dobbiamo stringere i denti, ... Leggi su leggo

rtl1025 : ?? 'Dobbiamo stringere i denti, costruire per il futuro e non c'è dubbio che siamo in mezzo alla tempesta. Non signi… - paoloigna1 : Parole di circostanza per la stampa, altro che ammissioni! ma la crisi c'è e piena e #Binotto lo sa benissimo… - zebowsky : @Nio60992517 ..siamo fuori tempo massimo..ogni giorno in più con #binotto come Team-Principal vorrà dire : ulterior… - zazoomblog : Gp Belgio Binotto: Nessuna crisi ma siamo in tempesta responsabilità è di tutti - #Belgio #Binotto:… - Guido_1927 : #Binotto: non siamo in crisi. E quando lo sarete come andrà a finire, campionato kart? #Ferrari #GPSpa #GpBelgique #skysportf1 -