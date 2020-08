Barcellona Messi, annuncio della Liga: «L’accordo tra le due parti è ancora valido» (Di domenica 30 agosto 2020) La Liga ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale che l’accordo tra il Barcellona e Messi e la clausola rescissoria sono ancora validi Svolta importante nella rottura tra il Barcellona e Leo Messi. La Liga ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui annuncia che il contratto attuale tra le due parti è ancora valido. Chi vorrà acquistare il calciatore argentino dovrà quindi pagare la clausola rescissoria di 700 milioni. Ecco le parole del comunicato: «L’accordo attuale è ancora valido e pagare la clausola rescissoria di 700 milioni di euro è l’unica via d’uscita». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

