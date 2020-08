Barbara D’Urso nella bufera: raccolte 400mila firme per cancellare i suoi programmi tv (Di domenica 30 agosto 2020) Barbara D’Urso è tra le conduttrici più conosciute della televisione italiana. Ma come ben sappiamo, non si può piacere a tutti. Lo sa bene anche la showgirl di Mediaset che negli anni è stata molto amata da una parte del pubblico e dall’altra abbastanza criticata. Anche sui social, ogni scatto pubblicato da Barbara D’Urso raccoglie molti complimenti, ma anche altrettante critiche da parte di haters. Eppure, sembra che per la conduttrice questo non sia mai stato un problema e si è fatta sempre scivolare addosso eventuali attacchi, cogliendo sempre ogni occasione per far parlare di sé. Ma adesso la situazione pare sia sfuggita un po’ di mano, perché sul web ha iniziato a circolare una petizione che ha come obiettivo la cancellazione di tutti i programmi televisivi ... Leggi su velvetgossip

